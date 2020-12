Na quarta-feira, o Internacional visitou o Boca Juniors e até venceu pelo tempo normal por 1 a 0, porém foi eliminado nas penalidades e deu adeus à Libertadores nas quartas de final. O Colorado foi superior durante os 90 minutos e marcou em um gol contra de Fabra. Na disputa de pênaltis, Lindoso e Peglow desperdiçaram suas cobranças e os gaúchos caíram na competição continental.

Nas quartas de final, o Boca Juniors terá pela frente o Racing-ARG, que eliminou o Flamengo nas oitavas. Pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado enfrenta o Botafogo, no sábado, às 19h, no Beira-Rio.

O jogo – Precisando vencer para avançar de fase, o Internacional teve a bola no primeiro tempo e não deixou o Boca Juniors jogar. O time comandado por Abel Braga assustou duas vezes: primeiro, Patrick fez bela jogada e tocou para Galhardo, que finalizou no travessão.

Na sequência, Patrick apareceu em novo lance individual e cruzou para Praxedes. O meio-campista teve boa chance, porém cabeceou por cima do gol. Além de criar chances na frente, o Colorado conseguiu anular o ataque argentino nos 45 minutos iniciais.

O Internacional não tirou o pé do acelerador na segunda etapa e conseguiu abrir o placar aos três minutos. Patrick tocou para Moisés, que cruzou rasteiro para dentro da área. Fabra se atrapalhou ao tentar evitar a chegada de Marcos Guilherme e mandou contra sua própria meta.

Após o gol sofrido, o Boca Juniors teve a sua primeira oportunidade na partida. Tevez recebeu pela esquerda e finalizou para bela defesa de Marcelo Lomba. Já aos 40, Cuesta teve a grande chance de marcar o segundo do Inter, porém desperdiçou. Andrada largou a bola nos pés de Cuesta, que finalizou por cima do travessão.

Na reta final do jogo, Obando entrou muito duro e recebeu o cartão vermelho. O árbitro aplicou o amarelo a princípio, porém optou pelo vermelho após olhar o lance na cabine do VAR.

Nas penalidades, Lomba até defendeu a cobrança de Cardona, porém não conseguiu evitar a eliminação, já que Lindoso e Peglow desperdiçaram suas chances. Do lado do Internacional, Rodinei, Edenílson, Yuri Alberto e Leandro Fernández marcaram. Pelo Boca Juniors, Tevez, Salvio, Fabra, Izquierdoz e Jara converteram as suas tentativas.

