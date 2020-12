Foram cinco temporadas e 192 jogos defendendo a camisa da Chapecoense. É impossível falar em Rafael Lima e não vincular sua imagem ao clube catarinense. Um dos grandes ídolos da história recente da Chape, o zagueiro enfrentará seu ex-clube pela primeira vez desde que deixou Chapecó.

“É um sentimento de gratidão. Quando estava praticamente desistindo de jogar futebol recebi o convite da Chapecoense e depois disso a minha vida nunca mais foi a mesma. Foram acessos, títulos e um dos remanescentes daquele grupo vitorioso de 2016. Todas as vezes que entro em campo, penso que estou representando aqueles companheiros que nos deixaram naquela tragédia”, revelou o zagueiro.

Contratado pelo Paraná no mês passado, Rafael Lima é comandado por outro velho conhecido da Chape, o treinador Gilmar Dal Pozzo. Juntos, eles tentam ajudar o clube paranaense e permanecer na Série B.

“Eu sou suspeito para falar do trabalho do Gilmar. É um dos melhores treinadores com quem já trabalhei. Tenho certeza que vamos tirar o Paraná dessa situação. Temos uma história na Chape, mas a partir do momento que a bola rolar vamos dar o máximo para sair de campo com um resultado positivo”, finalizou o defensor.

Chapecoense e Paraná se enfrentam na próxima segunda-feira (28), às 20 horas, na Arena Condá, pela 31ª rodada da Série B.

