Um homem de 26 anos foi alvejado com um tiro no queixo pela Polícia Militar após ser abordado e sacar um simulacro ‘’arma de brinquedo’’. O fato ocorreu no último sábado (18) na Rua Castanheiras, município de Novo Mundo/MT.

Os policiais estavam em rondas quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta trafegando sem o uso de capacetes. Os militares tentaram proceder à abordagem dos suspeitos, porém eles tentaram fugir. No principio da fuga, eles tentaram desviar da viatura, desequilibraram com a motocicleta e vieram a cair.

Após os disparos, o suspeito ainda correu por aproximadamente vinte metros e veio ao solo, então foi verificado que um dos disparos o atingiu na altura do queixo. Foi realizado o socorro e encaminhado ao hospital municipal de Guarantã do Norte.Neste momento, o garupa permaneceu no solo, já o condutor da motocicleta levantou-se e sacou de um simulacro de arma de fogo, aparentando ser uma pistola. Os policiais pediram para que o suspeito jogasse a arma, diante da resistência e temendo uma eminente agressão do suspeito, os policiais efetuaram três disparos.

Com eles os policiais encontraram um involucro de substância análoga à maconha, uma réplica de a arma de fogo e uma motocicleta que um dos indivíduos pegou ‘’emprestada’’ e fugiu. Por conta disso, responderão por apropriação indébita e tráfico ilícito de drogas.

Diante dos fatos, os suspeitos de 26 e 43 anos foram encaminhados para a delegacia civil de Guarantã do Norte onde estão à disposição da justiça.

Por O Território / Foto: Assessoria