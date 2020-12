Neste dia 12 de dezembro cerca de 150 pessoas passarão pelo procedimento cirúrgico no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário

A Secretaria de Saúde de Guarantã do Norte já desenvolveu os serviços de triagem, consultas, exames e avaliações oftalmológicas para a última etapa de cirurgias de catarata do ano de 2020.

Deverão ser submetidos aos procedimentos cerca de 150 pacientes que já estavam na listagem da Central de Regulação e que haviam apresentado complexidade e avanço relacionado a catarata, pterígio e outras graves patologias ligadas a visão.

Até novembro de 2020 constam no registro de que foram mais de 500 cirurgias de catarata realizadas no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário na gestão do Prefeito Erico Stevan.

A Secretária de Saúde, Tatiane Aranda, destacou que no dia 11 de dezembro a equipe técnica deverá fazer a medida das lentes e que todos as pessoas (idosas/grupo de risco) serão submetidas ao teste para covid-19 para que sejam atendidas e submetidas ao procedimento cirúrgico, marcado para o dia 12 de dezembro no Hospital Municipal.

Ela lembrou que os protocolos de segurança e prevenção ao contágio do novo coronavírus serão rigorosamente obedecidos.

A Cirurgia

A técnica consiste na realização de incisões a laser nos olhos para ruptura e remoção da catarata. Com auxílio de aparelhos e equipamentos tecnológicos é implantada uma lente intraocular que varia de pessoa a pessoa, pois além do grau, existem lentes monofocais e multifocais. Quem decide qual a melhor lente é o médico juntamente com o paciente.

Após o ato cirúrgico que dura pouco mais de cinco minutos, o paciente tem alta, não necessitando de internação, podendo assim voltar para o aconchego de sua casa.

A 4ª Etapa do ‘Mutirão da Boa Visão’ é realizada exclusivamente pela Prefeitura de Guarantã do Norte através da Secretaria de Saúde, onde todos os procedimentos são feitos gratuitamente aos cidadãos por profissionais qualificados e habilitados para que os mesmos tenham a reabilitação visual por meio de atendimentos humanizados e especializados.

