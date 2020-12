A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, por meio da Secretaria de Saúde, atuou ao longo dos últimos quatro anos na intensificação das ações de promoção e prevenção de doenças.

A prova inequívoca mais recente desta priorização está na aquisição de um Aparelho de Mamografia Digital, visando a prevenção e a detecção precoce do câncer de mama.

Foram investidos recursos próprios da ordem de R$ 540.000,00, além da reforma e adequação da Sala de Mamografia que foi implantada no Centro de Especialidades Médicas de Guarantã do Norte-MT.

Com o novo aparelho, o município realizará a partir de janeiro de 2021, cerca de 300 exames/mês, zerando a fila de espera pelo referido exame.

Numa clara e evidente demonstração de que o município já se tornou um Polo Regional de Saúde Pública, foi feita uma pactuação com as Secretarias de Saúde de Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte e Novo Mundo para o atendimento das demandas destas cidades.

O mamógrafo digital trabalha com menos carga de radiação, não polui, pois a revelação é digital, possui alta resolução, maior definição e a compressão na mama é reduzida devido o aparelho ser mais sensível à captação das imagens.

“Nós trabalhamos com planejamento e priorização de ações. Esse era um dos compromissos do Prefeito Erico Stevan com a Saúde da Mulher. A partir de janeiro estaremos aptos a fazer um grande volume de exames em curto espaço de tempo, zerando o fluxo de pacientes na espera, e com exames seguros e de qualidade”, disse a Secretária de Saúde, Tatiane Aranda.

Além do Mamógrafo, a rede municipal de saúde Guarantaense realiza também exames de ultrassonografia e os demais necessários para detecção de alguma lesão, afim de diagnosticar precocemente o risco patológico.

O Prefeito Érico Stevan disse a nossa reportagem que continuará aparelhando e modernizando todos os departamentos, repartições, postos de saúde, hospital municipal, centro de especialidades e as demais estruturas do setor, para que os médicos especialistas possam diagnosticar mais precocemente as enfermidades, promovendo a agilidade no tratamento e possível cura.

Fique por Dentro:

Mamografia

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele, correspondendo a cerca de 25% dos casos novos a cada ano.

A mamografia na prevenção do câncer de mama tem a função principal de detectar a doença ainda em fase inicial para que seja possível iniciar o tratamento logo em seguida. Dessa forma, as chances de cura aumentam e os impactos da doença são minimizados.

