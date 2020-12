O município de Guarantã do Norte/MT, gerou pelo segundo mês consecutivo, mais vagas de empregos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Em outubro, foram criadas 66 empregos a mais, saldo de 228 contratações feitas por empresas e indústrias de diversos segmentos e 162 desligamentos. O resultado é superior ao de setembro, quando foram 53 empregados a mais.

Foi constatado que, o comércio foi o setor que mais empregou, 43 a mais, resultado de 99 contratos assinados e 56 rescindidos.

Na sequência, aparece o setor de serviços com 15 vagas a mais, diferença de 68 contratações e 53 desligamentos. Já na construção civil foram 3 novas vagas geradas.

Por outro lado, a indústria fechou 7 e agropecuária uma nova vaga.

Nova Mutum empregou 106 pessoas a mais. Lucas do Rio Verde gerou 391 novas vagas, Sorriso abriu 173, em Cuiabá são 1,7 mil funcionários contratados a mais. Sinop foi um dos que mais gerou empregos mês passado – 850. Em Várzea Grande foram 460. Em todo o Estado de Mato Grosso foram 6.783 vagas a mais.

Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria/arquivo)