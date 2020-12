Aproximadamente cinco milhões de reais estarão aquecendo o comercio DE Guarantã do Norte neste final de ano. A prefeitura municipal estará efetuando o pagamento dos salários dos servidores municipais nos próximos dias, as ações da administração municipal são para que isso aconteça antes do Natal. Também serão quitados os valores das verbas rescisórias dos servidores comissionados por conta da rescisão contratual com o município. A equipe também trabalha para quitar os valores dos colaboradores que atuam através da OSCIP.

“É um momento especial e gratificante poder fechar o mandato com chave de ouro. Toda nossa equipe está trabalhando para que possamos fazer tudo isso ainda antes do Natal. É um momento especial e queremos que nossos servidores possam estar com seus salários na conta. Para o comercio local também é momento de aquecimento nas vendas e tudo isso fortalece nossa economia.” Comentou o prefeito Erico.

Érico também demonstrou sua satisfação sobre o relacionamento com o funcionalismo público: “Enfrentamos muitas dificuldades no começo, muitas pendencias, muitas cobranças por parte dos dois sindicatos, chegamos a ser notificados pelo tribunal de contas em 2017 porque nossos servidores não tiravam férias nem licença premio. Trabalhamos intensamente e com muito dialogo e compreensão por parte dos sindicatos fomos avançando e resolvendo os problemas. Quitamos todo o RGA devido em nossa gestão e também o que ficou pendente da gestão passada. Essa é a última folha da nossa primeira gestão, manifesto minha gratidão a Deus e a cada um dos nossos servidores que nos ajudaram nessa conquista. Agradeço também aos sindicatos pelo diálogo construtivo e sempre respeitoso. Estamos animados, com muita Esperança e Fé em Deus para continuarmos trabalhando e desenvolvendo cada vez mais o nosso município.” Finalizou o prefeito de Guarantã do Norte Érico Stevan Gonçalves.