O Luverdense saiu na frente na disputa pelo terceiro lugar do Campeonato Mato-grossense. A equipe derrotou o Dom Bosco, por 1 a 0, em jogo disputado no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

Um dos grandes destaques da partida foi o goleiro do Luverdense, Gabriel Félix. No primeiro tempo, o arqueiro defendeu chute de Bahia, aos 17. Na sequência, a bola sobrou para Alex, que bateu rasteiro e Gabriel Félix fez outra boa intervenção, jogando novamente para linha de fundo.

Além de conseguir suportar a pressão do Dom Bosco, que dominava as ações ofensivas, o Luverdense surpreendeu e abriu o placar, aos 38 do primeiro tempo. Isac recebeu lançamento de Gustavo Borges, entrou livre por trás da zaga e tocou para o fundo do gol.

No segundo tempo, Gabriel voltou a fazer boas defesas e o Luverdense conseguiu segurar o ímpeto do adversário. Com o resultado, a equipe de Lucas leva a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta, no estádio Dito Souza, em Várzea Grande. Quem vencer garantirá uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano.

Conforme Só Notícias já informou, o time de Lucas do Rio Verde escapou do rebaixamento, surpreendeu ao eliminar o Cuiabá e perdeu a vaga para disputar a final para o Nova Mutum. Já o Dom Bosco caiu nas semifinais para o União de Rondonópolis.

Neste domingo, Nova Mutum e União abrem as disputas das finais do Mato-grossense. O primeiro jogo será no estádio Valdir Doilho Wons. Já a volta será na quarta-feira, às 20h30, no Luthero Lopes.