O Cuiabá Esporte Clube venceu, o Oeste, por 2 a 0, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, na Arena Barueri. O Dourado conseguiu se comportar bem, e com o resultado assume a 3ª colocação da competição, com 47 pontos. Já o time paulista, amarga a última posição do certame, com apenas 16 pontos conquistados.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. O Oeste até finalizou mais, começou pressionando o Dourado, mas não conseguiu ser efetivo. O Cuiabá, por sua vez, se segurou bem, e em jogada rápida conseguiu abrir o placar, assumindo, a partir daí, o controle das ações de jogo, neutralizando o adversário, e evitando jogadas perigosas.

Já na etapa final, o Cuiabá substituiu o trio de ataque e perdeu um pouco da efetividade na frente. O Oeste chegou a dominar as ações de jogo, mas pecando no último passe, sem conseguir igualar o marcador. O time mato-grossense manteve a consistência na defesa e aumentou o placar, garantindo a importante vitória.

O próximo compromisso do Cuiabá é na sexta-feira, às 21h30, diante do Operário (PR), na Arena Pantanal. Já o Oeste recebe o Vitória (BA), no mesmo dia, às 16h, na Arena Barueri.

Agora, para se manter na 3ª colocação, o Cuiabá precisa torcer para tropeços do Juventude, Sampaio Corrêa e CSA (4º, 5º e 6º colocados, respectivamente), que são adversários diretos na briga pelo G4 e acesso a elite. Todos entram em campo, na noite de terça-feira.

Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: assessoria)