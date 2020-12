No inicio do período

da tarde de segunda-feira (14/12), uma mulher ao sair de uma agencia Bancaria do Banco do Brasil em Guarantã do Norte/MT, foi abordada por um elemento, realizando a famosa saidinha de banco, que exigia sua bolsa. O elemento estava dentro do banco observando a vitima que acabara de sacar uma certa quantia em dinheiro no caixa eletrônico.

Já fora da agência o elemento se aproximou da mulher e tentou retirar sua bolsa a força, mas a mulher resistiu ao ataque do ladrão, mesmo caindo ao solo ela não soltou a sua bolsa. Perante a resistência da vitima o ladrão desistiu sem executar o roubo e se evadiu do local.

A Policia Militar foi acionada e realizou ronda nas proximidade do Banco e encontrou o ladrão a menos de 300 metros do banco e foi dado voz de prisão ao ladrão e o mesmo foi conduzido a Delegacia de Policia Judiciaria Civil, aonde ficou a disposição da justiça.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias