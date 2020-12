Prefeitos e vice-prefeitos eleitos pelo PSD nas eleições deste ano se reuniram nesta quarta-feira (9) com o governador Mauro Mendes (DEM), em Cuiabá. No encontro, foram tratadas as parcerias entre o Estado e os municípios que visam melhorar a qualidade dos serviços públicos ofertados à população. Além dos gestores, participaram da reunião deputados estaduais e o presidente estadual da sigla, o senador Carlos Fávaro.

Reeleito em 15 de novembro, Fávaro destacou a importância da união para assegurar que as políticas públicas sejam executadas com a máxima eficiência. “Ninguém faz nada sozinho, precisamos da força de todos para pode fazer o melhor pelo nosso povo, pela nossa gente. Queremos que vocês comecem o ano de 2021 já trabalhando, em parceria, o que é fundamental para fazer Mato Grosso melhor”.

O senador destacou que o avanço das políticas públicas deverá ser acentuado nos próximos anos graças a um trabalho de ajuste fiscal por parte do Estado e da busca de recursos federais por parte da bancada na Câmara dos Deputados e no Senado, coordenada pelo deputado federal Neri Geller (PP). “Passamos por dois anos difíceis, arrumando Mato Grosso e agora é possível avançarmos, Estado, municípios e a bancada federal. Nosso gabinete sempre esteve e sempre estará aberto para ajudar”.

Ao tratar destas parcerias, o governador destacou o programa Mais MT, responsável pelo maior investimento já feito em Mato Grosso, que abrange diversas áreas, como Infraestrutura, Saúde e Segurança Pública. “O dia a dia vai demandar de vocês prefeitos a coragem de fazer o que é certo e vai depender do trabalho de cada prefeitura para que estas parcerias aconteçam e a população receba estes benefícios”.

Como exemplo desta parceria, Mendes lembrou da aquisição de materiais para a construção de 5 mil pontes, obras que serão feitas por meio destas parcerias. Prefeito reeleito de Santa Rita do Trivelato, Egon Hoepers (PSD) afirmou que já está preparando projetos para receber esta benfeitoria. “Este programa veio em excelente hora, porque temos demandas na nossa cidade. Já estamos nos preparando para receber estas pontes”.

Vice-prefeito eleito de Rondonópolis, terceira maior cidade de Mato Grosso, Aylon Arruda (PSD) ressaltou a importância da aproximação entre os municípios e o Estado para o desenvolvimento das cidades. “Esta aliança vai fazer com que Rondonópolis continue se desenvolvendo, com um olhar diferenciado, como o governador afirmou. Temos a convicção de que o Governo de Mato Grosso estará muito mais perto da administração do prefeito José Carlos do Pátio (SD)”.

Eleita para comandar a cidade de Glória D’Oeste, Gheysa Borgato (PSD) lembrou que a união de esforços é de suma importância para todos, mas sobretudo para os municípios menores. “Esta parceria entre o Governo, o senador Carlos Fávaro e o nosso município vai dar mais condições para melhorarmos a nossa Saúde, nossa Educação, este projeto das pontes também vai ajudar. Isso vai ser muito importante neste mandato”.

Participaram do encontro os prefeitos eleitos de Acorizal, Barra do Garças, Glória D’Oeste, Peixoto de Azevedo, Porto Esperidião, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato e Santo Antônio do Leste, além dos vice-prefeitos de Araputanga, Pontal do Araguaia, Rio Branco, Rondonópolis e Tabaporã.

Da Assessoria/Glaucio Nogueira