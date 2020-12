O documentário relata com detalhes a vida do líder Cristão Ock Soo Park que durante 58 anos dedicou a sua vida em levar a mensagem do evangelho a milhões de pessoas.

O pastor sul-coreano, Ock Soo Park, fundador da Good News Mission, no Brasil conhecida como “Missão Boa Notícia”, igreja evangélica espalhada atualmente em mais de 90 países, terá a sua biografia exibida entre os dias 28 de dezembro a 1º de janeiro, na Rede Brasil de Televisão, a partir das 15h. Na oportunidade, será apresentada a sua fé em Deus, desde o ano de 1962, quando se converteu e iniciou sua caminhada como pregador do perdão dos pecados.

Mesmo durante a pandemia da Covid-19, o pastor Ock Soo Park, também fundador do Coral Gracias e da Organização para jovens, a International Youth Fellowship - IYF, não se enfraqueceu em pregar o evangelho e de forma atípica, realizou todos os eventos de forma virtual, onde conseguiu atingir um público recorde em maio de 2020, durante o Grande Seminário Bíblico em que foi registrada a incrível marca de dois bilhões de espectadores no mundo, com transmissão ao vivo em mais de 655 emissoras de televisão.

Com o objetivo de alcançar um maior número de espectadores no Brasil, o grande Seminário Online foi transmitido pela Rede Brasil de Televisão, e um mês depois, foi televisionado também, os melhores momentos do World Camp, evento principal da IYF, que costuma reunir mais de 5 mil jovens anualmente, seguido da conferência com a temática: “O tempo da desesperança acabou, é tempo de superar”, tais eventos, fizeram com que a emissora obtivesse um conhecimento profundo sobre a vida e o trabalho exemplar do pastor Ock Soo Park, despertando o interesse do diretor João Luiz Borges em realizar a biografia da vida do líder espiritual e que contará através do documentário, a sua trajetória nos seus 58 anos de ministério, levando esperança a milhões de pessoas de todo o mundo, através do evangelho do perdão dos pecados.

O documentário foi registrado em 26 dias de filmagens, por uma equipe de produção de aproximadamente 30 profissionais, em sete cidades pelas quais o pastor Ock Soo Park delineou a sua trajetória, e para a montagem da biografia, mais de 20 pessoas foram entrevistadas relatando desde o encontro com o pastor e a transformação em suas vidas.

De acordo com o pastor José Kim, responsável pela Igreja Missão Boa Notícia aqui no Brasil, que viajou para a Coreia do Sul acompanhando as filmagens da biografia do pastor Park, e destacou que tem grande esperança e alegria sobre como esse documentário será repercutido aqui no País. “Conforme a palavra de Jeremias 29:11: ‘[...] Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós diz o Senhor; planos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança’, Deus vai dar muita esperança e paz através do documentário e da vida do Pastor Ock Soo Park”, destacou o líder responsável pela Igreja Missão Boa Notícia aqui no Brasil.

O documentário que originalmente era de apenas uma hora, foi dividido em cinco episódios de 45 minutos, e ao final de cada capítulo, haverá também a apresentação da Cantata de Natal Especial do Coral Gracias. O documentário será exibido a partir do dia 28 de dezembro a 1º de janeiro pelo canal de tv e pelo site da Rede Brasil de Televisão, a partir das 15h.

Fonte: Assessoria de imprensa da Missão Boa Notícia

