O Campeonato Mato-grossense ainda não acabou para o Dom Bosco. Eliminado pelo União, nas semifinais, o Leão da Colina deverá voltar a campo no dia 19 (próximo sábado) para enfrentar o perdedor do confronto entre Nova Mutum x Luverdense, que decidem nessa quarta-feira quem vai para a final com União de Rondonópolis.

É que de acordo com o artigo 17 inciso 2º do Regulamento do Campeonato Mato-grossense, este ano haverá a disputa do terceiro lugar para indicar mais um representante de Mato Grosso na Série D do Campeonato Brasileiro. As duas primeiras vagas pertencem, pelo regulamento, ao campeão e ao vice, segundo o artigo 61.

O problema agora é o local desse jogo. Com as obras praticamente concluídas, o Estádio Municipal Presidente Dutra já foi disponibilizado pela Prefeitura de cuiabá à FMF e ao Dom Bosco; porém o clube alega ter preferência pelo Estádio Dito Souza, em Várzea Grande. “Foi o que o clube informou”, disse Diogo Carvalho, diretor de competições da FMF.

Caso o eliminado da semifinal seja o Nova Mutum o jogo em Cuiabá seria disputado dia 19. Se for o Luverdense, o jogo de ida seria em Lucas e a volta em Cuiabá, no dia 22 (terça-feira).

Ontem, o secretário de cultura e esportes de Cuiabá, Francisco Vuolo, garantiu que a falha na drenagem foi resolvida e tudo estará pronto a tempo da reinauguração. “Esperamos que o Dom Bosco possa jogar aqui essa partida”.