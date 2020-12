O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) informa que não irá funcionar nos dias 24 e 25 de dezembro em razão do feriado de Natal, e nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2021, na Confraternização Universal de Ano Novo. Os feriados estão previstos no Decreto Estadual nº 336 de 20 de dezembro de 2019.

Os cidadãos que estão com o atendimento agendado para os dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro serão atendidos normalmente nas unidades do Detran em Cuiabá, Várzea Grande e interior do Estado.

A partir do dia 04 de janeiro de 2021 o expediente será normal, com o atendimento por agendamento.

Quem precisar realizar algum serviço de Detran-MT durante os feriados pode utilizar o aplicativo MT Cidadão, disponível em app para aparelhos celulares Android e IOS e também o próprio site do Detran (www.detran.mt.gov.br).

Os serviços disponibilizados de forma online são: renovação da CNH, Licenciamento, consulta a informações de veículo; consulta a informações de condutor; consulta ao resultado recurso de infração; validador de documentos; agendamento de Exame Teórico; consulta a turmas de Exame Teórico; consulta a valores e taxas de serviços; extrato de multa do Detran; Permissão Internacional para Dirigir (PID); segunda via de CNH; processo de CNH definitiva e emissão de débitos de veículos.

Para informações e dúvidas o cidadão pode ligar no telefone: (65) 3615-4800.