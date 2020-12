Os parlamentares integram a Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso

Os deputados estaduais Delegado Claudinei (PSL) e Elizeu Nascimento (DC) estiveram na Escola Militar Tiradentes Cabo José Martins de Moura, em Confresa (MT), nesta segunda-feira (7), para conhecer as instalações da unidade escolar. Eles foram recepcionados pelo diretor e major da Polícia Militar de Mato Grosso, Jefferson Mascarenhas, que aproveitou para apresentar algumas reivindicações de melhorias no atendimento aos profissionais e alunos.

A instituição entrou em funcionamento em maio de 2017, com 180 alunos, sendo que atualmente, são atendidos 353 estudantes com 12 turmas distribuídas para o ensino fundamental e médio – nos períodos matutino e vespertino. Também, desde abril de 2018, a Justiça do Trabalho custeia o projeto social “Guarda-Mirim”.

Estrutura

Na oportunidade, Jefferson apontou as necessidades de melhorias na parte de logística da cozinha e outros espaços da unidade, como, também, a instalação de climatizadores que é algo que incomoda toda a classe escolar. “Este é um dos gargalos da nossa instituição que tem até impedido o nosso crescimento para podemos chegar até mil alunos, aproximadamente. Mas, nós acreditamos em nosso poder público e que vamos superar isso. Tanto por intervenção da Assembleia Legislativa como pela Seduc (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso)”, ressalva o major.

Ele destaca a importância da implementação da tecnologia na rede de ensino para acompanhar a realidade vivenciada no meio educacional. “Antes víamos a sala de aula, apenas com o caderno e o giz. Hoje, é o tablet e o smartphone, sendo que essa realidade bateu a porta, não foi reeducada, invadiu a nossa área, e precisamos nos adaptar também e é um clamor da nossa instituição”, esclarece o diretor.

“Agradecemos o apoio da sociedade que nos alojou aqui, estamos lutando para superar as nossas dificuldades. Agradecemos a visita dos deputados estaduais e esperamos contar com o apoio deles para concretizarmos os nossos propósitos. Aumentamos a nossa capacidade e fomos já além do que poderíamos. A procura é grande durante o ano inteiro e carecemos da parte logística”, explica Jefferson.

Os parlamentares receberam ofício com as reivindicações e estarão apresentando para os outros integrantes da Comissão de Segurança Pública que são o vice-presidente, Silvio Fávero (PSL)), os membros titulares, Ulysses Moraes (PSL) e Thiago Silva (MDB) – para as devidas soluções junto ao governo estadual.

Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa