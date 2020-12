Deputado Claudinei visita as obras da DERRFVA

A nova sede da delegacia contou com termo de cooperação firmado entre o Detran e a Polícia Judiciária Civil de MT

As obras da nova Delegacia Especializada de Repressão a Roubo e Furto de Veículos (Derrfva) de Cuiabá (MT) estão com o processo construtivo em fase de finalização. O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), nesta quarta-feira (2), conheceu as novas instalações que vai atender cerca de 60 servidores da unidade, sendo apresentado pelo delegado regional Wagner Bassi Júnior e o delegado de polícia titular, Gustavo Garcia Francisco.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) firmou parceria junto à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC) por meio de Termo de Cooperação que garantiu a construção da delegacia que apresentava uma estrutura precária para os policiais civis, como, também, para o devido atendimento da população. De acordo com Gustavo, o governo estadual investiu cerca de R$ 1 milhão na obra e R$ 250 mil para aquisição de mobílias.

Estrutura

A estrutura possui área construída de aproximadamente mil metros quadrados com áreas de mobilização e acessibilidade para o público, salas para investigadores, escrivães, delegados e estagiários, três cartórios, banheiros, quatro celas distribuídas para adultos e adolescentes - feminino e masculino -, depósito, área para vistoria veicular, cozinha e espaço de descanso para os policiais civis. “Tem uma parte que foi criada que é nova, estamos criando uma sala multiuso, onde a gente pode convidar alguns palestrantes para estarem sempre qualificando nossa equipe. Será um grande diferencial para nós, até para fazer videoconferência e outros acontecimentos internos”, informa Gustavo.

Segundo ele, o projeto da PJC é permitir que a instituição ofereça um atendimento humanizado e rápido à população. “Do momento que a pessoa faz o boletim de ocorrências para registros, sai do registro já encaminha para o setor responsável. Tem os cartórios que já consegue rodar a investigação o mais rápido”, explica o delegado titular.

Projetos

Francisco adiantou para Claudinei que a unidade busca realizar a captação de novos recursos financeiros, pois há necessidade de concretizar três importantes projetos para atender a delegacia que são referentes à construção de um muro com extensão de 100 metros no valor de cerca de R$ 150 mil, a realização da fachada com a marca da instituição e investimentos na parte tecnológica para atender o núcleo de inteligência da polícia civil no valor de R$ 80 mil.

Já ciente das demandas a serem apresentadas pelo delegado titular, o deputado convidou o presidente da Federação dos Conselhos Comunitários de Mato Grosso (Feconseg), Danillo Moraes, para intermediar junto ao Ministério Público Estadual (MPE) e Poder Judiciário para verificar a possibilidade de contar com recursos oriundos de Termos de Ajustamento de Condutas (TACs) para contribuir na concretização dos projetos almejados pela instituição.

As obras da DERRFVA iniciaram em março com previsão de inauguração até o final deste ano, sob responsabilidade da Coordenadoria de Obras e Engenharia do Detran. Essa instituição tem atuação na região metropolitana de Cuiabá.

Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa