No dia 20 e outubro de 2004 , O pecuarista Agnaldo Pereira de barros juntamente com esposa foi cobra o valor de algumas cabeças de gado e o arrendamento de suas terras ao Senhor ( Benedito da Silva Rondon) vulgo Cuiabano.

Por sua vez cuiabano adentrou em sua residência dizendo que iria buscar o dinheiro, ele pegou sua espingarda e desferiu um tiro no rosto da vítima que não teve chance pra se defender. Para terminar de acabar com a vida de Agnaldo o acusado desferiu vários golpes de Machado na cabeça da vítima que já se encontrava ao solo.

