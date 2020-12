Cuiabá e Cruzeiro empataram, há pouco, em partida disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). Mesmo com chances para os dois lados, o jogo terminou 0 a 0.

Com o resultado, o Cuiabá segue no G4, com 51 pontos e ocupando a terceira colocação. Já o Cruzeiro segue cada vez mais distante do acesso e continua ameaçado pelo rebaixamento. Agora, os mineiros têm 41 pontos e estão em 11º, a oito pontos da zona de classificação e a seis pontos do Z4.

O próximo compromisso do Cuiabá será na terça-feira (5), contra o Juventude, na Arena Pantanal. Já o Cruzeiro voltará a campo no dia 8 de janeiro, contra o Sampaio Côrrea, no Castelão, em São Luís (MA).

O jogo – Jogando em casa e precisando vencer para continuar sonhando com o acesso, o Cruzeiro teve as primeiras ações ofensivas. Aos 8, Rafael Sobis arriscou chute da intermediária e João Carlos defendeu com facilidade. Aos 14, foi a vez de Pottker receber livre de Adriano e cruzar na área do Cuiabá. A bola passou pela pequena área e nenhum jogador conseguiu alcançar.

A primeira jogada de ataque do Cuiabá foi aos 15, com Felipe Marques. O atacante recebeu na esquerda, cortou para o meio e chutou. Fábio defendeu. Aos 27, o Cruzeiro chegou com perigo, em bola alçada na área que o zagueiro Ednei conseguiu interceptar antes que chegasse em Sobis.

A equipe mineira seguiu pressionando. Aos 29, foi a vez de Arthur Caike mandar uma bomba, que João Carlos defendeu. Na sequência, Matheus Pereira ainda tentou dois cruzamentos, mas não encontrou companheiros no ataque. O Cuiabá, por outro lado, teve a melhor chance do primeiro tempo, aos 31. Marcinho ficou cara a cara com Fábio e tocou de calcanhar para Pierini chutar. A bola tinha endereço certo, mas Manoel se atirou e evitou o gol.

No segundo tempo, o Cruzeiro teve boa oportunidade, logo aos 6 minutos. Arthur Kaike aproveitou sobra na pequena área e finalizou. João Carlos fez grande defesa e evitou o gol. O Cruzeiro seguiu pressionando, mas não conseguiu traduzir a posse em gols e amargou o empate em Minas.

Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)