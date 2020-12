O Corinthians encerrou a sequência de invencibilidade do São Paulo neste Campeonato Brasileiro. Depois de 17 jogos sem perder na competição, o time comandado por Fernando Diniz acabou derrotado neste domingo, por 1 a 0, gol de Otero. No 13º Majestoso na Neo Química Arena, o Tricolor não conseguiu quebrar o longo tabu de jamais ter vencido no estádio, e vê os rivais Flamengo e Atlético-MG diminuirem a vantagem são-paulina na ponta da tabela do Brasileirão.

Contando com Daniel Alves de volta, o São Paulo entrou em campo com força máxima, mas foi surpreendido por um Corinthians com o meio-campo bastante povoado e pela velocidade de Léo Natel, aposta de Vagner Mancini como “falso 9”. Sem conseguir furar o forte sistema defensivo alvinegro, o Tricolor acabou sendo castigado nos contra-ataques. Como se não bastasse, Diniz perdeu Luciano ainda no primeiro tempo, quando o atacante sentiu uma lesão, tentou retornar, mas não teve condições de seguir no jogo.

Se o São Paulo não conseguiu manter a vantagem de sete pontos na liderança do Brasileirão, o Corinthians conseguiu subir na tabela. A vitória colocou o Timão em nono lugar, com 33 pontos, cinco atrás do Santos, o último na briga direta por uma vaga no G6, grupo que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca Ag/Corinthians)