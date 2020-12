O ano de 2020 foi surpreendente em todos os sentidos, mas, para aliviar um pouco a pressão dos brasileiros, chegou a época do 13º salário. Com esse dinheiro, é possível começar o ano com as contas em dia, objetivo este mencionado por mais de 92 mil usuários do 7waves, aplicativo de gestão de objetivos de vida. E, para auxiliá-los a aproveitar essa remuneração extra da melhor forma, o CEO da ferramenta, Rodolfo Ribeiro, junto ao educador financeiro Douglas Merechia do canal Fusca Na Bolsa, dão dicas valiosas sobre o assunto. Confira!

Organize a sua vida financeira

Liste todas as despesas fixas e as contas que estão em atraso. A partir desse mapeamento detalhado, é possível ter uma visão ampla das dívidas que precisam ser priorizadas e do total de cada uma delas. E, começar a se planejar financeiramente para 2021, é possível usar planilhas e aplicativos, como o 7waves, como um auxiliador e concentrador das informações e desejos, funcionando como aliados para a conquista de alguns objetivos;

Aprenda a se planejar financeiramente

Considere as despesas extras de fim de ano e planeje, minuciosamente, os gastos, para não começar o ano no vermelho. Para tanto, faça uma lista de prioridades e use o valor a mais previsto (bônus, participação nos lucros e o 13º salário) com sabedoria;

Seja honesto em relação a sua saúde financeira

Ao somar as despesas fixas com o total de contas em atraso, é possível avaliar melhor onde, quando e como estão sendo direcionados os gastos e, a partir disso, entender o que pode abrir mão, cortar ou direcionar melhor o nosso dinheiro. Entendendo exatamente quanto se tem para gastar e onde, evitamos o endividamento;

Priorize as contas com valores e taxas mais altas

Infelizmente, nem sempre é possível pagar todas as contas em atraso de uma vez. Por isso, priorize as dívidas que possuem valores e taxas de juros mais altas assim que receber o décimo terceiro salário. Quanto mais tempo se demorar para pagar as contas com os juros mais altos, maior ficará o valor a ser pago por essa dívida;

Evite começar ano novo no vermelho

O melhor momento para começar a planejar a sua vida financeira para 2021 é agora. Aproveite o momento para reservar uma quantia do 13º salário e demais bonificações para as contas fixas do começo de ano, tais como: IPTU, IPVA, rematrículas, material escolar, entre outros;

Poupe hoje para o amanhã

Ninguém está livre de imprevistos na vida e é fundamental estar preparado para quando eles surgem. Se possível, tenha em algum fundo de baixa liquidez e de resgate rápido, como o Tesouro Direito, ou mesmo a tradicional caderneta de poupança, como uma reserva de emergência. Desse modo, é possível ter mais segurança para passar por momentos economicamente desafiadores sem comprometer o orçamento;

Tenha uma relação saudável com o dinheiro

Manter as finanças em ordem pode não ser uma das tarefas mais fáceis, mas, ao estabelecermos um controle efetivo dos gastos, passamos a ter não somente uma visão mais clara de como utilizamos dinheiro, mas desenvolvemos também uma relação saudável com ele. Ou seja, as contas ficam em dia e eliminamos de uma vez por todas o estresse financeiro de nossas vidas.

