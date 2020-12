Buscando garantir a qualidade e responsabilidade no tratamento e distribuição da água fornecida para à população, a equipe operacional da Águas de Guarantã tem atuado de forma incansável nas ações preventivas e de melhorias no sistema de captação de água. A iniciativa da concessionária faz parte das ações para acompanhar o contínuo crescimento do município e de responsabilidade na prestação dos serviços para a comunidade.

Nas últimas semana a equipe da eletromecânica realizou uma manutenção preventiva no sistema de captação de água, o principal intuito dessa ação é garantir a eficiência, além é claro de evitar possíveis falhas nos equipamentos. As melhorias envolvem a troca de gaxeta, verificação de rolamentos e instalação da válvula de retenção.

O supervisor da Águas de Guarantã, Lucas Strojake, destaca que os trabalhos realizados no município garantem uma melhor qualidade no desempenho em fornecer água com regularidade aos munícipes. “O nosso principal objetivo é com a população, estamos totalmente focados e atuando com métodos modernos e equipamentos que geram uma maior confiabilidade ao sistema, assim, temos a plena certeza de que toda a comunidade será abastecida 24h por dia, sem interrupções”, pontuou

Em Guarantã, 100% da população que reside em área urbana, tem acesso à água tratada. Para garantir a qualidade e atender a todos os parâmetros de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que determina os padrões de água para consumo humano no Brasil, a Águas de Guarantã exerce um rigoroso controle no processo de tratamento e distribuição de água por meio de análises em laboratório.

CANAIS DE ATENDIMENTO

A Águas de Guarantã reforçou os canais digitais e de teleatendimento para solicitar serviços e tirar dúvidas. A concessionária fica à disposição pelo atendimento 24h no 0800 647 6060 (ligações de telefone fixo e celular). A empresa disponibiliza também o WhatsApp pelo número (66) 99724-2963 e o aplicativo Águas APP, disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS, além dos Serviços Online, que pode ser acessado no site da empresa www.aguasdeguaranta.com.br.

Acompanhe nossas ações e curta a página da Águas de Guarantã no Facebook: https://www.facebook.com/aguasdeguaranta/