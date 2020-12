O Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – CETRAP/MT, é um órgão colegiado público com a participação de organizações de diferentes esferas governamentais e não governamentais envolvidas no enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, na prevenção e promoção de direitos humanos que atua no Estado de Mato Grosso, tendo por objetivo o aperfeiçoamento dos mecanismos de prevenção e combate a este crime e buscando realizar ações de mobilização e sensibilização envolvendo toda a sociedade para discussão dessa temática.

Na quinta-feira (03), aconteceu em Guarantã do Norte/MT, uma importante reunião ampliada do Comitê, para que fosse criado uma estratégia, de como prevenir e enfrentar o desafio na BR 163, uma vez que, essa rodovia tem um grande fluxo de caminhão e, com isso torna uma facilidade para que as pessoas transitam e é uma rota fácil para o tráfico de pessoas.

Segundo a Coordenadora do Comitê, este crime é quase invisível, uma vez que as vítimas são induzidas, por propostas e com isso são levadas para outras localidades, e muitas das vezes, acabam sendo colocadas em explorações laboral, trabalhos escravos e exploração sexual. “Hoje estamos reunidos, para discutirmos uma solução de, como podemos enfrentar esse crime e com isso se identificarmos junto com os órgãos de segurança”, relatou Dulce Regina.

O trabalho do Comitê conta com o apoio dos órgãos de segurança, principalmente da Policia Rodoviária Federal, que atua diretamente nas estradas. O Município de Guarantã do Norte sediou a reunião uma vez que faz parte das cidades que são cortadas ao longo da BR 163, corredor por onde acontece muito desse crime.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias