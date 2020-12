O Cuiabá Esporte Clube venceu, há pouco, o Botafogo (SP), por 2 a 0, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. Em partida com poucas chances, Elton marcou os dois para o Dourado e garantiu a volta do time ao G4, na 4ª colocação, com 43 pontos. Já a equipe paulista, chegou a oito jogos sem vitória, e amarga a lanterna na 19ª posição, com 20 pontos.

O primeiro tempo foi marcado por passividade de ambos os times, sem muita empolgação, com muitos erros individuais e de passes. As equipes tiveram dificuldades para fazer a ligação entre sistema defensivo e ataque, sempre travando e pecando no meio de campo.

Na etapa final, o jogo até pareceu que seria mais acelerado, mas os erros de passe persistiram e as faltas duram aumentaram. Os dois times acabaram cansando e o confronto ficou ainda mais concentrado no meio campo, porém Elton brilhou e com 3 minutos em campo abriu o placar. O segundo tento foi marcado nos acréscimos.

Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: assessoria)