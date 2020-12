Passado as eleições municipais o Analista Politico faz uma indagação, "Cadê os Engenheiros"? engraçado no período politico o que mais se vias nos grupos de watzap era pessoas dando palpites na qualidade do asfalto que estava e está sendo feitos nas ruas de Guarantã do Norte/MT.

No período eleitoral, apareceu um vereador cavoucando o asfalto recém feito com uma chave de carro e tecendo criticas a qualidade da obra que acabara de ser executado. olha que pegou mau para esse vereador, uma vez que, todos viram que ele estava cavando com a chave uma parte mole do asfalto que tinha acabado de receber o material.

Outro caso foi de uma moradora que fez um vídeo, também cavoucando o asfalto recém feito com uma colher, sem dizer de um outro morador que até teve o carro apreendido, por fazer manobras com o seu carro na tentativa de destruir o asfalto recém feito.

Após o período eleitoral, não se veja mais ninguém, tecendo criticas. será que todas as criticas tinha cunho politico e desespero de ver o seu candidato derrotado?