O São Paulo está cada vez mais isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Visitando o Fluminense neste domingo, no Maracanã, o time comandado por Fernando Diniz não deixou a oportunidade de voltar a abrir sete pontos na ponta da tabela e, mesmo com dificuldades, venceu os donos da casa por 2 a 1, com dois gols de Brenner. Fred descontou para o Tricolor carioca depois de um erro crasso de Gabriel Sara na saída de bola.

O São Paulo entrou em campo neste sábado já sabendo do tropeço do Flamengo, que empatou com o Fortaleza em 0 a 0. Desta forma, bastava uma vitória ao Tricolor paulista para se distanciar de seu principal concorrente. E ela veio graças a Brenner, que mais uma vez esteve em um dia iluminado no Maracanã. Com os dois gols deste sábado, o atacante se igualou a Gino Orlando e Müller como o segundo são-paulino que mais vezes balançou as redes no estádio carioca, com cinco tentos. Apenas França aparece à frente, com 11 gols.

Agora, com o dever cumprido, o Tricolor paulista volta o foco para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, quarta-feira, no Morumbi. Depois de perder a ida por 1 a 0, o São Paulo precisa reverter o resultado para garantir vaga na grande final do torneio que jamais venceu.

Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri)