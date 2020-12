Sem sofrer gols em 19 das 27 rodadas que ocorreram até aqui, João Ricardo entrou para a história da Série B. Ele se tornou o goleiro com mais partidas sem ser vazado desde 2006, ano em que a competição adotou o formato atual. A marca foi alcançada na última terça-feira (8), quando a Chapecoense venceu o Avaí por 2 a 0.

“Me sinto honrado por atingir essa marca histórica. O mérito é de todo o grupo, pois temos um time comprometido, com atletas que, independente do setor, se doam ao máximo em todas as partidas”, enalteceu o camisa 1 da Chape.

Vale destacar que, no formato atual, João Ricardo já era o arqueiro com mais jogos sem sofrer gols na Série B. Porém, dividia o feito com outros três atletas. Em 2017, quando conquistou o torneio pelo América-MG, ele não foi vazado em 18 das suas 34 partidas. Agora, com 11 rodadas a serem disputadas, o goleiro espera aumentar o recorde.

“Sigo totalmente focado em busca do acesso, mas reconheço que essa meta pessoal traz uma motivação extra. Meu principal objetivo é contribuir para o sucesso do time e, consequentemente, melhorar ainda mais esses números”, concluiu.

Com 54 pontos somados em 27 jogos, a Chapecoense lidera a Série B. O Verdão do Oeste volta a campo neste sábado (12), às 21h, quando recebe o CRB pela 28ª rodada.

Da Assessoria