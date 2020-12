A Chamada Púbica está marcada para o dia 07 (sete) de janeiro de 2.021 ás 08:00 horas da manhã na Escola Guarantã localizada á Rua Inharé, 937, Centro. A data deverá ser confirmada em publicação no Diário Oficial do Estado.

Para o produtor rural esta é uma grande oportunidade de garantir uma venda considerável para o fortalecimento de sua renda. Para as merendeiras é a garantia de estarem preparando os alimentos com produtos de qualidade. Para os estudantes é a garantia de estarem degustando alimentos saudáveis e para o município é o fortalecimento da economia com a geração de renda.