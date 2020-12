A Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte/MT estará realizando nesta terça-feira (08), no auditório da ACEG, com inicio as 19h00min, uma palestra com o palestrante Bruno Miranda. O evento é voltado para pequenos negócios e visa mostrar o papel de todos os funcionários envolvidos no atendimento ao cliente e nas vendas, conscientizando da importância de cada um. Aborda sobre aspectos comportamentais, qualidade no atendimento e práticas para encantar e reter clientes.

Bruno Miranda tem uma característica própria de apresentar sua palestra, sempre com muito humor, um verdadeiro show e une conteúdo qualificado, emoção e muito bom humor. Isso faz com que os espectadores tenham total interesse no assunto e torna o ambiente muito mais acolhedor e leve.

O Público-alvo de sua palestra são os Microempresários, empreendedores, gestores, vendedores, equipes operacionais, equipes de atendimento, estudantes, empresa de pequeno e médio porte e o público em geral.

Foi pensando, no aquecimento das vendas de final de ano que, o presidente da ACEG, Hermes Olnei Brandão, juntamente com sua diretoria, estão oferecendo mais estas palestra aos empresários de um modo geral.

A palestra não será cobrada inscrição, mas para participar terá de um dos itens abaixo. A arrecadação será para confeccionar cestas para serem entregue para as crianças de famílias carentes.

•Pacote de Bala;

•Pacote de pirulito;

•Refrigerante;

•Panetone;

•Chocolate;

•Brinquedos para meninos ou meninas.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias