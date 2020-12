Foram realizados 31 autos de apreensão, 48- autos de infração, 10 carros apreendidos, 21- Motos apreendidas, 13- pessoas conduzidas, 89 pessoas abordadas e 58 veículos foram vistoriados.



O foco principal da operação foi conscientizar sobre os riscos de dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas, assim como, oferecer aos condutores a possibilidade de estarem realizando o teste do bafômetro, que não é obrigatório, porém, que ao ser negado, o condutor estará sujeito as mesmas sanções se tivesse feito exame e o resultado fosse positivo.

A ação integrada das forças de segurança pública é fundamental para eficiência das ações realizadas, vez que, com a aproximação das datas comemorativas de fim de ano, se torna constante os abusos e irregularidades praticadas por condutores após ingestão de bebidas alcoólicas.

O nome da operação – LEI SECA – faz referência a Lei 11.705 aprovada em 2008, conhecida por reduzir a tolerância no nível de álcool no sangue dos condutores(motoristas). Atualmente, o nível máximo é de 0,05 mg/l, quase zero, ou seja, SE DIRIGIR NÃO BEBA, SE BEBER NÃO DIRIJA, pense na sua vida e na vida do próximo, seja consciente.