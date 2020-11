O São Paulo conquistou uma vitória histórica neste domingo, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Visitando o Flamengo no estádio do Maracanã, em um confronto direto pelas primeiras colocações da competição, o time comandado por Fernando Diniz até saiu atrás, logo aos cinco minutos, mas mostrou poder de reação para virar o jogo e contou com Tiago Volpi em um dia iluminado, defendendo dois pênaltis, para garantir a goleada por 4 a 1. Tchê Tchê, Brenner, Reinaldo, de pênalti, e Luciano balançaram as redes para os visitantes. Pedro foi quem marcou o gol do Mengão.

Com o resultado, o São Paulo foi a 30 pontos e se manteve na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, porém, com três jogos a menos que os demais concorrentes. Caso o vença as partidas adiadas contra Goiás, Ceará e Botafogo, o Tricolor será líder do torneio.

O Flamengo, por sua vez, perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão e ter a chance de garantir o título simbólico de campeão do primeiro turno. Com 35 pontos, o time comandado por Domenec Torrent terá de torcer por um tropeço do Atlético-MG, nesta segunda-feira, contra o Palmeiras, para não perder a segunda colocação na tabela.

Gazeta Esportiva (foto:Rubens Chiri/assessoria)