O União de venceu, há pouco, o Poconé nos pênaltis por 4 a 3 e está classificado para as semifinais do Campeonato Mato-grossense. No tempo normal, as equipes terminaram sem gols e, por isso, a decisão da vaga foi para penalidades, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis.

O herói da tarde foi o goleiro Neneca que defendeu dois pênaltis. Agora, o União fará disputará as semifinais contra o Dom Bosco, que também derrotou no pênaltis o Operário, na última quarta-feira. Com isso, garantiu a primeira vaga para a fase seguinte da competição.

A diretoria do Dom Bosco já manifestou desejo de mandar seu jogo como mandante na Arena Pantanal. Por causa da indisponibilidade da Arena por conta do calendário do Cuiabá que estava disputando Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão, o Azulão teve que disputar os dois jogos das quartas de final no estádio Dito Souza, campo do ‘Chicote’ da Fronteira.