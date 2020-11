A fábrica da Puríssima em Sinop é a primeira no estado naturalmente alcalina

A Puríssima Água Mineral inaugurou nesta quinta-feira (12), em Sinop, sua terceira fábrica em Mato Grosso. Moderna, a unidade envasará somente garrafões de 20 litros e irá abastecer toda a região Norte do estado, a partir de Nova Mutum, utilizando uma fonte de água local.

A nova fonte de água da Puríssima, denominada Fonte Parecis, tem um grande diferencial, sendo a primeira água mineral de Mato Grosso com propriedades alcalinas naturais, que podem trazer benefícios ao organismo. Além disso a água possui um mineral raro entre as águas minerais que é o vanádio, que tem propriedades que auxiliam no controle do colesterol e glicose no organismo. A descoberta da fonte é fruto de anos de trabalho e pesquisas hidrogeológicas por parte da empresa. A nova fonte passou por uma série de aprovações de órgãos regulamentadores de mineração, meio-ambiente e saúde, estaduais e federais.

A Fonte Parecis foi obtida através de uma moderna e profunda captação e com mais de 250 metros. De acordo com as pesquisas feitas pela Puríssima, as condições geológicas do local são únicas e influenciam diretamente na composição da água que apresenta, além de alto grau de pureza, uma composição equilibrada de sais minerais, conferindo leveza ao produto, com baixíssimo teor de sódio e nitrato, pH alcalino, e a presença de flúor e vanádio que são importantes micronutrientes para a boa funcionalidade do organismo humano.

A Puríssima está sempre atenta aos movimentos mundiais que buscam opções mais saudáveis e funcionais em todos os aspectos da alimentação. “A empresa mantém um corpo técnico e de especialistas desenvolvendo pesquisas em diferentes regiões do estado para descobrir fontes de água mineral com características especiais, como foi com a Fonte Parecis, em Sinop. É a primeira de Mato Grosso com essa propriedade naturalmente alcalina”, explica o diretor comercial Filipe Nery Franzner.

O processo de captação é feito com total segurança para garantir a qualidade e a integridade da água. “A água vem do lençol freático, vem para um outdoor, onde fica depositada, passa pela tubulação de inox, em um processo que acontece sem interferência manual”, afirma o diretor-geral Wilmar Franzner.

A fábrica da Puríssima está localizada às margens da BR-163, distante 20 km do centro de Sinop em direção a Sorriso.

Puríssima – A marca Puríssima é referência de qualidade quando o assunto é água mineral. A empresa é genuinamente mato-grossense, tendo iniciado suas atividades em 1999, com a oferta de um produto totalmente natural, sem necessitar de tratamento, purificação, alteração química ou aditivo em sua composição original. A Puríssima foi a primeira empresa de água mineral do estado certificada pela ISO9001 e pela NSF, uma organização líder mundial em segurança alimentar. A empresa está sediada em Cuiabá e sua fonte de água está localizada no município de Dom Aquino.

A empresa tem como missão embalar a água tal como se encontra na fonte, preservando intactas as características originais e garantindo total segurança alimentar até ao ponto de venda, exige um processo inteiramente concentrado na preservação da água. Além do desafio de aumentar a escala de produção e desenvolver novas embalagens que atendam aos diversos perfis de consumidores, a Puríssima Água Mineral busca atender os novos hábitos alimentares que demandam produtos com melhores índices nutricionais.

Além dos garrafões de 20 litros, a empresa possui vários produtos voltados para diferentes públicos, como garrafinhas de 500 ml e até a Puríssima Gourmet, ideal para celebrar momentos mais especiais.