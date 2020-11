Servidores do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem-MT) começaram nesta segunda-feira (16.11) um treinamento para utilização de medidores de umidade de grãos. A preparação tem como objetivo dar segurança nas negociações entre produtores rurais e empresas em relação à classificação de grãos, aplicando os parâmetros e procedimentos indicados pela legislação vigente.

De acordo com o presidente do Ipem-MT, Bento Bezerra, o treinamento dará subsídios para os técnicos exercerem as classificações conforme demanda dos produtores rurais de Mato Grosso. “Estamos realizando uma parceria com a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) e adquirindo mais conhecimento para dar vazão à esta demanda importante no Estado”.

A definição do teor de umidade nos grãos é fator primordial no momento da comercialização. Por isso, os medidores de umidade devem seguir as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)

O curso está sendo ministrado por Celso Antônio Claser, servidor do Ipem do Paraná e ocorre até sexta-feira (20). No primeiro dia, os servidores tiveram acessos a mais informações sobre a classificação de grãos, como é realizada em diversos ambientes e armazenagens. Também irão participar de aulas práticas em empresas.