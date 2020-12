Odile Carmelina Travessini de 85 anos, estava internada na UTI em Peixoto de Azevedo e na segunda-feira (30), veio a óbito.

Uma senhora de 85 anos é a 20ª vitima a falecer decorrente do Covid 19, em Guarantã do Norte/MT. A senhora

O boletim epidemiológico divulgado no início da noite da segunda-feira (30), no notal ha 26 pessoas infectada com o vírus, sendo que deste total 01 está internado em enfermaria e 01 esta na Unidade de Terapia Intensiva - UTI. 24 pessoas estão em isola,mento domiciliar.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias