A seleção brasileira encerrou hoje (16) a preparação para enfrentar o Uruguai nesta terça-feira (17), às 20h (horário de Brasília), no estádio Centenário, na capital Montevidéu. A partida é válida pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar 2022.

Em entrevista coletiva, o técnico Tite afirmou que mandará a campo praticamente o mesmo time que bateu a Venezuela por 1 a 0 na última sexta (13), no Morumbi, em São Paulo.

A dúvida está no meio. Segundo o treinador, o volante Allan 'teve um problema clínico'. O substituto - se o jogador do Everton (Inglaterra) não puder atuar - será Arthur.

Agencia Brasil