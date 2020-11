Ao avistar os policiais, tentou fugir, porém sem êxito, durante a revista pessoal foi encontrada uma porção de maconha e duas embalagens vazias de munição 357.

Na residência foram localizadas várias porções de drogas ”maconha e cocaína” prontas para a comercialização. Após questionamentos, os indivíduos relataram que havia mais drogas enterradas no terreno e após escavar o local indicado foram encontradas mais porções grandes de drogas.

Foi dada voz de prisão aos dois suspeitos e retornado à residência de onde eles tinham saído. Ao chegar no local fora avistado um indivíduo com um objeto similar a arma de fogo, este ao ver os policiais correu para dentro da residência. Os policiais adentraram no local e logrou realizar a abordagem ao indivíduo e aos demais que lá se encontravam.

Diante da flagrante, foi dada voz de prisão aos seis suspeitos e encaminhados para a delegacia de polícia civil de Guarantã do Norte.

Por O Território