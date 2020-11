Com objetivo de promover o esporte e acima de tudo realizar uma ação social para as famílias menos favorecida que, oito equipes de futebol da cidade de Guarantã do Norte/MT, se reuniram para realizarem o 1º

Campeonato intitulado “Octogonal solidário”, o intuito maior é unir a pratica esportiva e arrecadar alimentos.

Na tarde e noite de sábado (28), foi realizado mais uma rodada, com quatro jogos. A rodada aconteceu no campo do 13 de Maio, com um grande público presente, prestigiando o campeonato. Na rodada foram assinalados 18 gols, dando uma média de 4,5 gols por partida.

Após quase quatro anos o campo do 13 de maio voltou a receber jogos. Com o espaço esportivo todo reformulado, a prefeitura municipal, no início do ano realizou a reforma da praça esportiva e devido a pandemia, só agora voltou a receber jogos.

Confira os resultados:

Black White 00 X 02 Restaurante Bom Apetite/Juventus

Lumicenter 02 X 00 Juninho Motos

Santa Luzia 11 X 00 Warrions

Olímpicos 03 X 01 Araguaia.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias