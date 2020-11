O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) vai receber 10 veículos por meio de convênio entre os governos de Mato Grosso e federal

Como presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) busca soluções quanto a renovação das frotas de veículos para as forças de segurança na região de fronteira entre Mato Grosso e Bolívia. Tanto que já articulou essa necessidade diretamente no Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP) e na Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp).

Em conformidade com os interesses da Comissão de Segurança, no início deste mês de novembro, a Sesp celebrou convênio junto com o Fundo Nacional Antidrogas (Funad) que destinou cerca de R$ 2 milhões para a aquisição de 10 novas viaturas que vão reforçar os trabalhos do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), localizado em Porto Esperidião (MT). A verba é oriunda do tráfico de drogas que será revertido nos veículos.

Fronteira

“Considero, nada mais do que justo ter uma atenção para a região de fronteira. Estivemos em Porto Esperidião pela Comissão de Segurança, o Gefron é bastante atuante no combate de tráfico de drogas, recuperação de armamentos e veículos roubados. Quanto mais estruturado, a instituição ficará mais forte e com certeza vai dar mais resultado”, posiciona Claudinei.

Ele avalia que neste ano, as forças de segurança da região de fronteira, em Cáceres e região, já alcançaram cerca de 11 toneladas na apreensão de entorpecentes, sendo que é praticamente o dobro do que foi apreendido em 2019. “A aquisição de novas viaturas deste Programa vai favorecer a atuação do Gefron e é um benefício de reconhecimento ao trabalho dos profissionais da segurança pública”, diz o parlamentar.

Proposição

A Comissão de Segurança Pública já apresentou na Casa de Leis, importantes indicações para atender a região de fronteira que apontaram a necessidade da substituição da frota de veículos para atender as regionais de Cáceres, Pontes e Lacerda e Tangará da Serra. Isso porque, grande parte das viaturas estão sem manutenção e fazem parte do convênio da Estratégia Nacional de Segurança Pública na Fronteira (Enafron), firmado em 2012, com os governos de Mato Grosso e federal.

Claudinei explica que desde junho deste ano, a Comissão já visitou 11 polos regionais da Região Integrada de Segurança Pública (Risp) de Mato Grosso. Ele destaca que ao acompanharem os trabalhos das forças de segurança na fronteira, puderem notar a necessidade de reforço não só de veículos que pertencem ao antigo convênio, como, também, de equipamentos especiais, drones e armamentos.

Veículos - De acordo com divulgação da Sesp, serão feitas a aquisição de vans e ônibus para o transporte da tropa, veículos apropriados para o transporte dos cães do Canilfron, viaturas descaracterizadas para o trabalho do setor de Inteligência da unidade e viaturas caracterizadas para o policiamento operacional.

Instituição - O Gefron abrange, na linha de fronteira, 28 municípios com cerca de 983 km de território e, deste total, uma média de 233 km é ocupada por áreas alagadas. A unidade conta com postos e subunidades, como o Posto Avião Caído, Posto do Limão e o Canilfron que ficam em Cáceres; Base Operacional e Posto de Vila Cardoso, localizados no Porto Esperidião, e o Posto Matão, situado na cidade de Pontes e Lacerda.

Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa