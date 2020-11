O Deputado Estadual, Delegado Claudinei, esteve em Guarantã do Norte/MT, nesta quarta-feira (04) e na quinta-feira (05) estará na cidade de sinop e outras cidades da Região Norte do Estado, realizando uma visita aos órgãos de segurança pública.

O Deputado preside a Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e vem realizando um trabalho, onde está pontuando as problemáticas existente no órgão. Ele esteve acompanhado do Deputado da Região Pedro Satélite.

No município de Guarantã do Norte, foi realizado visitas à Delegacia Regional de Policia Judiciaria Civil, Politec e núcleo do Corpo de Bombeiros, na oportunidade esteve reunido com o Delegado Regional Dr. Geraldo e o Delegado Vaner, onde foram relatados ao parlamentar os problemas em que os profissionais da segurança publica enfrentam.

No período da tarde a comissão se deslocou até as cidades de Matupá e Peixoto de Azevedo e posteriormente para a Cidade de Sinop.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias

Dep. Delegado Claudinei, Dep. Pedro Satélite e Delegado Regional Dr. Gerando