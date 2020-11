O prefeito Érico Stevan (DEM) se reuniu com o governador Mauro Mendes (DEM), no Palácio Paiaguás, para buscar a transferência do Hospital Regional, hoje instalado em Peixoto de Azevedo, para Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop). O encontro foi na quinta-feira e faz parte do plano para consolidar o município como referência regional em serviços de saúde.

Ainda na busca de tornar Guarantã polo, a prefeitura instalou recentemente um mamógrafo, com investimento de R$ 540 mil, e agora está com licitação aberta para compra de um tomógrafo, com previsão de investir entre R$ 1 e R$ 1,2 milhão. “Guarantã é o município polo da região, temos as melhores condições para atender dignamente todos e vamos trabalhar para isso”, disse o prefeito.

Durante a visita, ainda foi debatido a instalação do Comando Regional da Polícia Militar, Força Tática e Serviços de Inteligência em Guarantã do Norte. Já para infraestrutura, Érico reivindicou recursos para construção de pontes de concreto na zona rural e recursos para pavimentação no perímetro urbano do município.

O vice-governador Otaviano Pivetta e deputados participaram da audiência.