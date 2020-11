O Prefeito Érico Stevan (DEM), reeleito no último dia 15, nesta atual gestão governou com uma câmara sempre fazendo oposição a ele, pelos vereadores do PDT. Na última eleição dos ferrenhos adversários do executivo só ficaram dois vereadores que foram reeleitos, sedo eles Valter do Sindicato (PDT) e Silvio Dutra, que foi reeleito pelo (PP).

Três vereadores reeleitos já eram da base do prefeito, sendo eles David da Farmácia (Podemos), Irmão Alexandre e Zilmar, ambos do Dem. Outro que foi eleito pela Coligação do prefeito reeleito foi o vereador Denilsom da Páscoa (MDB).

O Analista Político ficou sabendo que, provavelmente mais um ou dois dos vereadores novatos, poderão compor com a base do prefeito.