O prefeito reeleito de Guarantã do Norte, Érico Stevan (DEM), não fará alteração no primeiro escalão que o ajuda a administrar a prefeitura. Todos os dez secretários (ou cargos com status de secretário) serão mantidos porque, segundo ele, "está dando certo". O que será feito, adiantou ao Só Notícias, é uma reunião para alinhar a equipe com as diretrizes do novo governo, já apontadas no plano de governo apresentado à Justiça Eleitoral.

“Vamos continuar com o nosso trabalho e vamos manter a equipe porque está dando certo. O novo mandato começa dia primeiro e vamos fazer reuniões para alinhar essa nova gestão. Até agora foi um trabalho e daqui para a frente será outro. Organizamos a casa e agora é dar saltos mais altos”, declarou.

Uma das prioridades para os próximos anos é terminar de asfaltar a cidade. De acordo com Érico, entre 60% e 70% das ruas e avenidas ainda não têm pavimentação e a meta é chegar em 2026 com 100% de asfalto no município. Para isso, a prefeitura já comprou, e recebeu, uma usina com material e maquinário para executar o trabalho.

Conforme ja foi divulgado a utra prioridade é atrair para Guarantã o Hospital Regional, que atualmente está em Peixoto de Azevedo. A prefeitura também comprou equipamentos, como um tomógrafo, e o prefeito já se reuniu com o governador Mauro Mendes (DEM), para fazer a reivindicação.

Por Só Notícias/Marco Stamm