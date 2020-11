O prefeito Érico Stevan, foi reeleito para mais quatro anos de administração, em Guarantã do Norte/MT, ele obteve 6.737 votos, ficando a frente do segundo colocado, o Vereador Celso Henrique, com mais de 2.500 votos.

Já no dia seguinte da sua reeleição o prefeito, já estava em seu gabinete administrando o município como sempre fez. Em entrevista as emissoras locais, Érico afirmava que todas as obras que estão acontecendo em seu governo terão continuidade, como o asfalto de varias ruas do município, várias construções civis e muitas outras obras.

Para o pleito de 2021 a 2024, o prefeito reeleito terá como vice, Marcio Caovila, que estará somando na administração para levar o município no patamar que a população merece.

Segundo Érico, a sua vitoria foi fruto da boa administração, que ele realizou juntamente com os funcionários públicos que nunca mediram esforços para desenvolver o município.

Indagado sobre os nomes que estarão compondo o poder legislativo o prefeito relatou que, espera ter uma união e poder governar o município, unindo os dois poderes, uma vez que, cinco vereadores foram reeleitos e quatros conquistaram uma vaga pela primeira vez.

Érico Stevam (DEM), 6.737 votos, 48,00%;

Celso Henrique (PDT), 4.346 votos, 30,95%;

Lutero Siqueira (PL), 2.227 votos, 15,86%;

Dr. Paulo (PSL) 446, votos, 3,18%;

Cleiton Guedes (PRTB) 283 votos, 3,18%.

Vereadores Eleitos:

Silvio Dutra (PP) 644 votos. Reeleito;

Irmão Alexandre (DEM) 635 votos. Reeleito;

Subtenente Alberto Marcio (PSL) 506;

Valcimar Fuzinato (PSB) 462 votos;

Zilmar Assis de Lima, (DEM) 438. Reeleito;

David Marques, (Podemos) 405. Reeleito;

Denilsom da Pascoa, 394 (MDB),

Valter Neves Moura, 330 votos. Reeleito;

José França, 324 votos (PSD).

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias