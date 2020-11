Uma tentativa de homicídio ocorrida há menos de uma semana em Guarantã do Norte foi esclarecida pela Polícia Civil com a prisão de dois envolvidos no crime. Os suspeitos tiveram as ordens de prisão decretadas pela Justiça após serem identificados em investigações da Polícia Civil do município.

O crime ocorreu no último dia 22, sendo que a vítima, de 32 anos, foi encontrada caída em via pública no bairro Santa Marta, com graves ferimentos de pauladas na cabeça. Ao lado dela, estava uma motocicleta que foi incendiada pelos suspeitos.

O fato teve grande repercussão na cidade devido à violência empregada, estando a vítima em estado gravíssimo. Assim que foi acionada do crime, a equipe da Delegacia de Guarantã do Norte iniciou as diligências e em pouco tempo, conseguiu identificar os dois envolvidos.

Com base nas apurações, o delegado Victor Hugo Caetano de Freitas representou pelo mandado de prisão e de busca e apreensão domiciliar contra os suspeitos que foram deferidos pela Justiça. As ordens judiciais foram cumpridas, sendo os dois suspeitos presos em suas respectivas residências no bairro Santa Marta.

Segundo o delegado, o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. “Um crime grave e que a Polícia Civil, em resposta rápida, em menos de uma semana dos fatos, conseguiu identificar e prender os autores”, disse o delegado.