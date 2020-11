A Polícia Militar de Guarantã do Norte/MT foi acionada para atender uma ocorrência, no Bairro Novo Horizonte, onde um homem teria ameaçado de morte uma mulher grávida. O motivo da ameaça seria para receber o aluguel da casa em que a gestante esta morando.

O suspeito de fazer as ameaças é um homem de 55 anos, o mesmo disse à mulher que tinha uma arma de fogo e se fosse preciso iria usar. Segundo o Boletim de Ocorrência, ao ser preso o suspeito confirmou que, em sua residência em uma chácara ele tinha uma espingarda calibre 32, quando chegaram na casa do senhor os policiais encontraram a arma, dois cartuchos do mesmo calibre e uma quantia de 1.500 reais em dinheiro.

Ele relatou que apenas estava atrás dos seus direitos. O mesmo foi encaminhado para a Delegacia judiciária de Policia Civil, onde irá responder por ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias