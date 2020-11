A Polícia Civil deflagrou, há pouco, operação Gideão, em Terra Nova do Norte (156 quilômetros de Sinop) com apoio de policiais de Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo e Itaúba. Já foram cumpridos sete mandados de buscas e apreensões. Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido.

De acordo com o delegado e responsável pela operação, Waner dos Santos Neves foram apreendidas armas, munições, dinheiro, drogas, entre outras materiais.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil para serem lavrados os autos de prisão e apreensão em flagrante. Depois, devem ser levados para uma unidade prisional.