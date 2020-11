Os policiais militares fizeram, neste final de semana, nas cidades de Matupá e Guarantã do Norte (209 e 233 quilômetros de Sinop, respectivamente) operação “Sossego Alheio” para reprimir e combater as rachas, som automotivo com volume exagerado e comercialização de entorpecentes.

Em Guarantã do Norte, operação contou com o apoio da Força Tática e Grupo de Apoio (GAP). Foram feitas abordagem de veículos que estavam em locais propícios aos delitos do objetivo da operação. Os policiais fizeram condução de 17 pessoas e apreensão de 7 veículos, além de quatro sons automotivos e diversos objetos utilizados para a prática de perturbação do sossego, que é crime previstos na lei das contravenções penais.

Já em Matupá, as ações ocorreram numa lanchonete, localizada às margens da BR-163. Além de veículos com som alto, havia concentração de pessoas contrariando as normas sanitárias de prevenção a proliferação do Coronavírus.

No local, foram apreendidas duas carretinhas de som automotivo com 24 auto falantes, 12 módulos, 26 baterias. A outra com 16 auto falantes, 5 módulos e 15 baterias. Dois homens também presos por posse de drogas.

Todos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.