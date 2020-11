A aeronave em questão é um bimotor a pistão Beechcraft Baron 58TC Turbo, um dos mais populares da categoria. No caso o Baron envolvido é cadastrado no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da ANAC sob a matrícula PT-OQB, sendo listado como seu proprietário Lorenzo Espínola Júnior e seu operador Márcio Roberto Sales de Araújo.

O avião não tinha nenhum documento atrasado e estava autorizado a fazer voos privados, conforme dados do sistema da ANAC na imagem acima. Não foi divulgado qual seria a origem da aeronave, e nem qual a relação do piloto com o proprietário e/ou o operador.