A Petrobras anunciou às distribuidoras que vai aumentar a gasolina em 4% e o diesel em 5% a partir da quinta-feira (26), nas suas refinarias. O diesel marítimo será ajustado em 5,4%.

Os ajustes serão de R$ 0,0668 por litro para gasolina e de R$ 0,899 por litro de diesel.

Este é o segundo aumento de novembro - o último foi dia 12 - e segue a alta do petróleo no mercado internacional.

Em localidades como Manaus e Itacoatiara o ajuste do diesel será de R$ 0,1399 por litro, informou a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis).

Segundo o presidente da Abicom, Sérgio Araújo, mesmo com o ajuste as importações de combustíveis seguem inviabilizadas em todos os portos brasileiros.

"O preço do óleo diesel no mercado internacional segue a escalada do petróleo. Desde a data-base para o reajuste do dia 12, o PPI para diesel teve alta de +R$0,23/L, sem acompanhamento do movimento nos preços domésticos", disse Araújo.

Com a alta anunciada, a defasagem dos dois combustíveis (gasolina e diesel) ainda apresenta diferença de R$ 0,15 por litro em relação ao mercado internacional, diz Araujo.

