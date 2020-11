O Palmeiras está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, o Verdão recebeu o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas, e venceu por 1 a 0. O duelo marcou a estreia do português Abel Ferreira como comandante dos donos da casa.

Após vencer por 3 a 1 o jogo de ida, em Bragança Paulista, o Alviverde abriu o placar com Gabriel Veron, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Luan Cândido foi expulso com apenas sete minutos em campo e praticamente confirmou a vaga dos adversários.

O Palmeiras agora aguarda o sorteio para conhecer seu adversário nas quartas de final. O evento ocorrerá nesta sexta-feira, às 11h30 (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Assim como nas oitavas de final, qualquer confronto é possível, com os mandos sendo definidos também por sorteio.

As duas equipes voltam a campo neste domingo (8), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 16h (de Brasília), o Verdão visita o Vasco, em São Januário. Um pouco mais tarde, às 18h15, o Red Bull Bragantino recebe o Santos, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Gazeta Esportiva (foto: César Grecco/assessoria)